Салах принял участие в 100 голах в АПЛ на одном стадионе. Это 13-й случай в лиге

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».



Как сообщает OptaJoe, этот мяч — 100-е результативное действие египтянина (71 мяч, 29 передач) на домашнем стадионе «Энфилд». Таким образом, он стал 13-м игроком, принявшим участие в 100 голах на одной арене. Для этого Мохамеду понадобилось 104 встречи.



Лишь два игрока в истории лиги набирали 100 очков на одном стадионе быстрее – Тьерри Анри на «Хайбери» (92 матча) и Алан Ширер на «Ивуд Парк» (74 матча).



Всего в текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 31 игру, забил 17 голов и 7 раз ассистировал партнерам.



«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» и поднялся на девятое место турнирной таблицы АПЛ.

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