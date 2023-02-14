Салах принял участие в 100 голах в АПЛ на одном стадионе. Это 13-й случай в лиге
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».
Как сообщает OptaJoe, этот мяч — 100-е результативное действие египтянина (71 мяч, 29 передач) на домашнем стадионе «Энфилд». Таким образом, он стал 13-м игроком, принявшим участие в 100 голах на одной арене. Для этого Мохамеду понадобилось 104 встречи.
Лишь два игрока в истории лиги набирали 100 очков на одном стадионе быстрее – Тьерри Анри на «Хайбери» (92 матча) и Алан Ширер на «Ивуд Парк» (74 матча).
Всего в текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 31 игру, забил 17 голов и 7 раз ассистировал партнерам.
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» и поднялся на девятое место турнирной таблицы АПЛ.
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