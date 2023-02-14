Спаллетти: футболисты должны быть готовы уничтожить себя на поле, чтобы добиться желаемого

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы команды над «Кремонезе» (3:0).
«Наш город и наши болельщики держат нас наготове, потому что все увлечены желанием побеждать.
Возможно, это влияло на нас в первом тайме, поскольку чувствовалось определённое напряжение, мы не перемещали мяч так, как делаем это обычно, и «Кремонезе» в свою очередь изматывал нас своей тактикой с игравшими очень широко фланговыми защитниками, которые заставляли нас опускаться вниз и защищаться.
После перерыва мы играли гораздо лучше, игра в пас стала более качественной, спокойной и организованной. Это и должна делать команда с нашими характеристиками.
Наши игроки готовы выложиться по полной, чтобы помочь команде. Более того, они должны быть готовы уничтожить себя на поле, чтобы добиться желаемого, поскольку результат имеет значение.
Побеждая 2:0 нужно искать возможности для третьего гола, это позволит нам чувствовать себя более расслабленными», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
Напомним, после 22 сыгранных туров «Наполи» лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя, «Интер» на 15 очков.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы
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