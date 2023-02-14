Грэм Поттер высказался о предстоящем матче «Челси» и «Боруссии» в 1/8 ЛЧ

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».



«В плей-офф может случиться всё что угодно. Вот в чём дело. Это две игры. Не думаю, что нашей команде будет полезно не обращать внимание на соперника.



Мы способны победить «Боруссию», но это сильный клуб, который тоже может добиться необходимого результата. Мы должны это понимать, отправляясь в Дортмунд со скромностью и уважением», — приводит слова Поттера Evening Standard.

Напомним, первый матч между «Боруссией» и «Челси» пройдёт на стадионе немецкого клуба в среду. Начало матча в 23:00 мск. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта и начнётся в то же время.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча