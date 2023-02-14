Альфонсо Дэвис высказался о проблемах с сердцем, которые обнаружили в январе
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Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о проблемах со здоровьем.
«Когда у меня обнаружили миокардит, самым неприятным был не сам диагноз, а неизвестность — я не знал, когда восстановлюсь. Кто-то говорил, что на восстановление требуется от шести месяцев до года, и это было очень страшно», – приводит слова Дэвиса пресс-служба УЕФА.
Ранее сообщалось об интересе «Реала» к 22-летнему канадскому футболисту. По информации Bild, «Бавария» не планирует продавать Дэвиса. Как и в случае с другими ключевыми молодыми игроками, цель немецкого клуба — продлить контракт с защитником после 2025 года, чтобы избежать риска его потери. Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2025 года.
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