«Фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих». Бенито сравнил уровень расизма в Украине и России

Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, ранее выступавший в России, высказался об уровне расизма в странах.

«Если взять фанатов «Зенита» – они ненавидят темнокожих, вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев – да, аргентинцев – да, но только не африканцев. Их фанаты унижают нас, это просто зло. Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч и какой-то наш фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на своего же игрока.



У меня не ложилось это в голове. Что самое интересное, в Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно. В «Динамо» даже многие украинцы говорят по-английски, тебе есть с кем пообщаться. А касательно России – лучше промолчу», — приводит слова Бенито официальный You-Tube аккаунт клуба.

Напомним, до перехода в «Динамо» Бенито выступал за «Тамбов».

Россия и Украина оказались рядом на флаге английского фаната