Осинькин: временами называл Писарского — Сычевым. Но я постарался перестроиться

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что часто называл форварда Владимира Писарского по фамилии Сычевой.

«Временами называл Писарского — Сычевым. Но мы в первый день разговаривали с ним, спросили, как его лучше называть, Володя ответил, что Писарский. Поэтому с первого дня я постарался перестроиться. Главное, чтобы ему было комфортно», — заявил Игорь Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

26-летний Писарский пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Начал сезон форвард в «Оренбурге», где в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Владимир Писарский является лучшим бомбардиром турнира.

Полностью интервью с Игорем Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.