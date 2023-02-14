Осинькин: временами называл Писарского — Сычевым. Но я постарался перестроиться

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что часто называл форварда Владимира Писарского по фамилии Сычевой.
«Временами называл Писарского — Сычевым. Но мы в первый день разговаривали с ним, спросили, как его лучше называть, Володя ответил, что Писарский. Поэтому с первого дня я постарался перестроиться. Главное, чтобы ему было комфортно», — заявил Игорь Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
26-летний Писарский пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Начал сезон форвард в «Оренбурге», где в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Владимир Писарский является лучшим бомбардиром турнира.
Полностью интервью с Игорем Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 14 февраля 2023
-
09:31
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:55
-
07:32
-
07:00
-
06:09
-
05:53
-
05:45
-
04:50
-
04:26
-
04:11
-
03:56
-
03:43
-
03:40
-
03:19
-
03:09
-
03:04
-
02:56
-
02:41
-
02:22
-
02:20
-
02:11
-
02:02
-
01:59
-
01:50
-
01:46
-
00:57