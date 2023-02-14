Антонио Конте высказался в преддверии матча 1/8 финала ЛЧ с «Миланом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».



«Нам не хватает стабильности в этом сезоне. Я всегда говорю об этом со своими игроками. Трудно оставаться сосредоточенным на каждом матче. Постоянно играть под давлением хорошо для одних футболистов, а для других – нет. Мы работаем над этим. Хотим сделать наших игроков более устойчивыми, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, например, травмы важных игроков.



Если у вас важная цель, вам нужна стабильность. У вас не должно быть этих взлётов и падений. Я сосредоточен на этом. Здесь не так просто сосредоточиться на каждом матче. Хочу изменить это», – приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.