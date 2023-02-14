Осинькин: была ли у Пиняева звёздная болезнь? Он всегда умел много и красиво говорить

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника команды Сергея Пиняева, а также о его личностных качествах.
«Что касается пневмоторакса Пиняева, то не было такого, чтобы он в тот момент упал на тренировке или ещё что-то такое. Кто-то писал про травинку в лёгком ― бред полный. Серёга просто пожаловался доктору на слабость в лёгких. Контактов и стыков не было, падений тоже. Надеюсь, что всё это в прошлом, что больше никогда не повторится.
Наблюдал ли у него признаки звёздной болезни? Он всегда умел много и красиво говорить, причём не только с журналистами, но и с партнёрами. Но звёздную болезнь никогда не замечал. Надеюсь, что всё так и продолжится. Сначала надо достичь хоть каких-то серьёзных высот, а потом уже опасаться звёздной болезни. Сейчас перед ним очень много ступенек в жизни», — заявил Игорь Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 14 февраля 2023
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