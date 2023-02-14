Тренер «Крыльев» Осинькин: осенью теряли очки из-за ошибок судей и собственных глупостей

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, из-за чего команда теряла очки осенью.



«У каждого тренера своя система оценок и отношения к игре. Да, первая часть сезона получилась неоднозначной. Если взять просто количество очков, то всё нормально. Но в чемпионате был момент, когда накопилось слишком много случайностей, из-за которых мы только и делали, что теряли очки.



Мы не забивали пенальти, были судейские ошибки, временами и сами совершали ужасные глупости. Но мы не теряли в игре, мы создавали моменты, не очень много допускали моментов у наших ворот ― это настраивает на позитивный лад.



Мы надеемся, что весной всё встанет на свои места, что мы будем набирать свои очки. Не может так долго неудача преследовать нашу команду. Качество нашей игры позволяло мне не сильно расстраиваться и рефлексировать. Это не сравнится с прошлым сезоном, когда после трёх туров у нас было ноль очков. В такие моменты начинаешь задумываться, соответствует ли наша работа уровню РПЛ, соответствуют ли игроки. Но потом пришли победы, мы поняли, что мы в этой лиге», — заявил Игорь Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полностью интервью с Игорем Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.