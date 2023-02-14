«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Дубай Сити»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с клубом «Дубай Сити». Игра пройдёт сегодня, 14 февраля, в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Стартовый свисток арбитра — в 9:30 мск.
Стартовый состав «Зенита»: Одоевский, Сутормин, Алип, Кирш, Ерохин, Кузяев, Козлов, Мостовой, Бакаев, Сергеев.
Запасные: Бязров, Шахтдинов, Ногтев, Саусь, Вершинин, Барановский, Белохонов.
В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» уже провёл пять товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы обыграли местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В Дубае «Зенит» успел одержать победы над малазийским «Джохор Дарул Такзим» (3:0) и армянским «Урарту» (1:0), а также сыграл вничью с «Араратом» (1:1).
- 14 февраля 2023
-
09:35
-
09:31
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:55
-
07:32
-
07:00
-
06:09
-
05:53
-
05:45
-
04:50
-
04:26
-
04:11
-
03:56
-
03:43
-
03:40
-
03:19
-
03:09
-
03:04
-
02:56
-
02:41
-
02:22
-
02:20
-
02:11
-
02:02
-
01:59
-
01:50
-
01:46