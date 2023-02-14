«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Дубай Сити»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с клубом «Дубай Сити». Игра пройдёт сегодня, 14 февраля, в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Стартовый свисток арбитра — в 9:30 мск.

Стартовый состав «Зенита»: Одоевский, Сутормин, Алип, Кирш, Ерохин, Кузяев, Козлов, Мостовой, Бакаев, Сергеев.

Запасные: Бязров, Шахтдинов, Ногтев, Саусь, Вершинин, Барановский, Белохонов.

В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» уже провёл пять товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы обыграли местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В Дубае «Зенит» успел одержать победы над малазийским «Джохор Дарул Такзим» (3:0) и армянским «Урарту» (1:0), а также сыграл вничью с «Араратом» (1:1).