Источник: российские и украинские футболисты устроили массовую драку в Турции

Футболисты украинского клуба «Минай» и российского «Шинника» устроили драку в Турции. Потасовка произошла в отеле, где проживают обе команды, информирует телеграм-канал Baza.
Согласно сведениям, конфликт зарождался вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали его спеть гимн Украины. Представитель российского клуба отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.
Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт — завязалась массовая драка.
Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь. После этой драки в гостинице на постоянной основе дежурят дополнительные наряды охраны и несколько сотрудников полиции.
- 14 февраля 2023
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