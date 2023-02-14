Стефано Пиоли: «Милан» не лучше и не хуже «Тоттенхэма», это будет большой матч

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда примет «Тоттенхэм Хотспур». Игра состоится сегодня, 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Мы верим, что по силе равны «Тоттенхэму». Выиграть Лигу чемпионов – наша мечта, но в данный момент бессмысленно думать об этом. Неделю назад «шпоры» обыграли «Манчестер Сити», но мы не лучше и не хуже команды Конте. Это будет большой матч, наша задача – хорошо в нём сыграть», — приводит слова Пиоли Sky Sports.
Ответная встреча состоится в Англии 8 марта. В другом сегодняшнем матче 1/8 финала встретятся «Бавария» и «ПСЖ» (23:00 мск).
Ищем самую кризисную команду Европы. ХиТ#134
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