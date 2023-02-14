«Манчестер Юнайтед» готов подписать 18-летнего вундеркинда из «Антверпена»
Поделиться
Опорный полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермерен входит в сферу интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел выразил мнение, что у 18-летнего футболиста большое будущее в сборной Бельгии. Вермерен ещё не успел дебютировать во взрослой сборной, но уже провёл три матча в составе сборной Бельгии U18.
В нынешнем сезоне Артур Вермерен принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Сообщается, что переход бельгийца оценивается в € 23 млн.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик:
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
11:03
-
11:02
-
10:50
-
10:50
-
10:43
-
10:33
-
10:31
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
10:04
-
10:03
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
09:31
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:55
-
07:32
-
07:00
-
06:09
-
05:53
-
05:45
-
04:50
Партнерский контент