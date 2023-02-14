«Манчестер Юнайтед» готов подписать 18-летнего вундеркинда из «Антверпена»

Опорный полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермерен входит в сферу интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел выразил мнение, что у 18-летнего футболиста большое будущее в сборной Бельгии. Вермерен ещё не успел дебютировать во взрослой сборной, но уже провёл три матча в составе сборной Бельгии U18.

В нынешнем сезоне Артур Вермерен принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Сообщается, что переход бельгийца оценивается в € 23 млн.

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