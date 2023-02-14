Конте — об операции по удалению желчного пузыря: было тяжело находиться вдали от команды

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, который недавно перенёс операцию по удалению желчного пузыря и был вынужден пропустить матч АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0), рассказал, как перенёс временное расставание с командой.
«Конечно, было очень сложно находиться вдали от своих подопечных, потому что у тренера есть чувство ответственности, есть желание оставаться со своими игроками каждую минуту, участвовать в жизни команды в любой ситуации.
Но проблема случилась, теперь я чувствую себя лучше, чем раньше. Я готов не на 100 процентов, но думаю, что восстановление проходит хорошо, для меня очень важно оставаться с командой, работать с ней, особенно в трудные моменты», — приводит слова Конте Sky Sports.
Сегодня, 14 февраля (23:00 мск), «Тоттенхэм» сыграет с «Миланом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
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