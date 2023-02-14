Главный тренер «Крыльев»: понимали, что результативность Писарского немножечко аномальная

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о форварде Владимире Писарском, который перешёл в самарский клуб из «Оренбурга».



«Мы понимали, что результативность Писарского немножечко аномальная. Но мы надеемся, что он даст нашей команде те качества, которые мы ищем: умение забить, физическая мощь, агрессивная и дерзкая игра в штрафной.



Володя очень хочет забивать голы, на это мы его и ориентируем, ему не надо распыляться. Да, мы должны встраивать его в комбинационную игру, но это не должно отдалять его от штрафной площади. У Писарского всегда должна быть возможность забить, у него должно быть понимание, как мы строим игру. Мы должны доставить мяч в штрафную, а он – находиться там, где мы изначально это заготовили», — сказал Осинькин в эксклюзивном итервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В 15 матчах текущего сезона РПЛ Писарский забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.