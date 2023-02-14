Источник: несколько игроков «Шинника» получили травмы в драке с украинскими футболистами

Несколько футболистов ярославского «Шинника» получили травмы во время массовой драки с игроками украинского «Миная» в Турции, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника из «Шинника», который пожелал остаться анонимным, у нападающего команды Ильи Грузнова подозрения на перелом рёбер. Кроме того, у полузащитника Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца. Сегодня игроки пройдут медобследование.

Ранее стало известно, что футболисты украинского клуба «Минай» и российского «Шинника» устроили драку в Турции. Потасовка произошла в отеле, где проживают обе команды. Несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт — завязалась массовая драка.