Конте: в Англии футбол — просто спорт, а в Италии — ещё и война между клубами и фанатами

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии матча с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о разнице между английским и итальянским футболом.



«Я думаю, что в Англии и Италии на вас оказывается разное давление. В Италии вы говорите о футболе с понедельника до воскресенья. Ты начинаешь свой путь так и развиваешься, привыкая к этому давлению.



В Англии царит атмосфера, которая позволяет наслаждаться футболом, не ощущая чего-то подобного, потому что в этой стране это просто спорт, в то время как в Италии – это ещё и война между командами и их фанатами», — приводит слова Конте Sky Sports.



Матч между «Миланом» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 14 февраля (23:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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