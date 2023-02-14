Вагнер Лав: Жирков — талантливый и умный футболист. Для меня было честью играть с ним

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал решение бывшего игрока армейского клуба Юрия Жиркова завершить свою карьеру в возрасте 39 лет.
«Во-первых, хочу пожелать Юрию всего наилучшего. К сожалению, футбол покидает отличный игрок с невероятными качествами. Я надеюсь, что теперь он сможет насладиться завершением карьеры со своей семьей и порадоваться тому, чего он достиг в футболе.
Юрий лично со мной всегда был замечательным человеком. Он дорогой и близкий друг для всех, верный товарищ. Я всегда считал и считаю Юрия одним из лучших игроков на его позиции, с которыми мне удавалось выходить на поле вместе, и лучшим русским футболистом, с которым мне посчастливилось играть.
Жирков — талантливый игрок, который мог в одиночку переломить ход игры. Для меня было большой честью играть с ним. Он всегда помогал мне на поле и вне его, всегда уделял мне много внимания. Иногда из-за языкового барьера нам было трудно общаться, но мы всегда как-то понимали друг друга, особенно на поле.
Юрий — очень умный игрок: он всегда делал удивительные вещи на поле. Желаю ему удачи на следующем этапе его жизни. Я не знаю, будет ли он продолжать работать в футболе или нет, но пусть по полной насладится завершением своей карьеры. Пусть он будет очень счастлив. Я желаю ему всяческих благ. Удачи теперь уже бывшему футболисту Жиркову», — приводит слова Вагнера Лава Metaratings.
Напомним, Жирков и Вагнер Лав вместе выступали за ЦСКА с 2004 по 2009 год. После этого россиянин перебрался в лондонский «Челси», а бразилец ещё несколько лет провёл в стане армейцев.
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