Осинькин рассказал, почему восхитился поведением Пиняева после пневмоторакса

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как экс-форвард самарцев Сергей Пиняев восстанавливался от пневмоторакса, который был диагностирован у футболиста в июле. В сентябре нападающий впервые вышел на поле после заболевания.



«Пиняев прекрасно на всё реагирует. Например, на свою болезнь. Меня восхитило, как он вышел из этой ситуации. Он много занимался, нанимал дополнительных тренеров, прошёл курсы правильного питания. Хотя у него был перебор с лишним весом, но жизнь заставила его взглянуть на это по-другому. И за время тренировок после его возвращения в строй он ни разу не проявлял слабость», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В 11 матчах текущего сезона РПЛ Пиняев забил за самарцев три гола и сделал один результативный пас, а зимой перешёл в «Локомотив».