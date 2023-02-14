«Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счётом 8:0. Сергеев оформил пента-трик

Сегодня, 14 февраля, «Зенит» встретился с клубом «Дубай Сити» в товарищеском матче. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае и завершилась разгромной победой российского коллектива со счётом 8:0.

Пента-триком (5 голов) в составе «Зенита» отметился нападающий Иван Сергеев. Ещё по одному голу забили Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Напомним, ранее в рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» провёл шесть товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы обыграли местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В Дубае «Зенит» успел одержать победы над малазийским «Джохор Дарул Такзим» (3:0) и армянским «Урарту» (1:0), а также сыграл вничью с «Араратом» (1:1).