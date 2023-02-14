Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счётом 8:0. Сергеев оформил пента-трик

«Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счётом 8:0. Сергеев оформил пента-трик
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, «Зенит» встретился с клубом «Дубай Сити» в товарищеском матче. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае и завершилась разгромной победой российского коллектива со счётом 8:0.

Пента-триком (5 голов) в составе «Зенита» отметился нападающий Иван Сергеев. Ещё по одному голу забили Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Напомним, ранее в рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» провёл шесть товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы обыграли местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В Дубае «Зенит» успел одержать победы над малазийским «Джохор Дарул Такзим» (3:0) и армянским «Урарту» (1:0), а также сыграл вничью с «Араратом» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 февраля 2023, вторник. 09:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
8 : 0
Дубай Сити
Дубай, ОАЭ
1:0 Сергеев – 5'   2:0 Сергеев – 15'   3:0 Сергеев – 31'   4:0 Бакаев – 41'   5:0 Сергеев – 55'   6:0 Мостовой – 61'   7:0 Сергеев – 75'   8:0 Белохонов – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023