Маттеус: «Боруссия» в матче с «Челси» способна на многое, учитывая форму англичан

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус поделился мнением о противостоянии дортмундской «Боруссии» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра двухматчевого противостояния состоится завтра, 15 февраля (23:00 мск).



«Думаю, «Боруссия» способна на многое, учитывая форму «Челси» в последнее время. У них есть всё, чтобы выстоять в матче с англичанами. Лондонцы занимают только девятую позицию в АПЛ, отставая от лидера на 20 очков. Они производят далеко не самое сильное впечатление.



Наконец-то «Боруссия» стабильно играет неделю за неделей. Я часто и справедливо критиковал их в прошлом сезоне, а сейчас они также справедливо заслуживают похвалы. У них есть дух, компактность, вера в свои силы и воля к победе. Наконец-то всего хватает. Надёжная линия обороны, высокий уровень конкуренции в команде, позитивная энергия, исходящая от Себастьена Аллера, отличный вратарь», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.

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