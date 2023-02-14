Маттеус: «Боруссия» в матче с «Челси» способна на многое, учитывая форму англичан

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус поделился мнением о противостоянии дортмундской «Боруссии» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра двухматчевого противостояния состоится завтра, 15 февраля (23:00 мск).
«Думаю, «Боруссия» способна на многое, учитывая форму «Челси» в последнее время. У них есть всё, чтобы выстоять в матче с англичанами. Лондонцы занимают только девятую позицию в АПЛ, отставая от лидера на 20 очков. Они производят далеко не самое сильное впечатление.
Наконец-то «Боруссия» стабильно играет неделю за неделей. Я часто и справедливо критиковал их в прошлом сезоне, а сейчас они также справедливо заслуживают похвалы. У них есть дух, компактность, вера в свои силы и воля к победе. Наконец-то всего хватает. Надёжная линия обороны, высокий уровень конкуренции в команде, позитивная энергия, исходящая от Себастьена Аллера, отличный вратарь», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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