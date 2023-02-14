Гендиректор «Шинника» — о драке с украинскими футболистами: пострадавших несколько человек
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Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил факт драки игроков ярославской команды с украинскими футболистами из клуба «Минай». Ранее сообщалось, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки.
«Такой факт был. Пострадавших несколько человек, но ничего серьёзного, никаких переломов нет», — приводит слова Игоря Мережина интернет-издание «Известия».
В прессе также появилась информация, что после драки украинских и российских футболистов намерены расселить в разные отели.
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