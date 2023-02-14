Осинькин: если всё будет правильно, Пиняев через 3 года будет в большом клубе Европы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что форвард Сергей Пиняев, который в январе перешёл из самарской команды в московский «Локомотив», способен заиграть в одном из европейских клубов в будущем.



«Пиняев очень хочет в Европу. Серёга давно изучает английский. Его поездка в «Манчестер Юнайтед» подправила его мечты. Думаю, он теперь за них болеет. Но это, конечно, сверхвысота. Ему через три года будет всего 21 год. Если всё будет правильно, то через три года Пиняев должен быть в большом клубе ― не в одном из лучших, но в Европе», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В 11 матчах текущего сезона РПЛ Пиняев забил за самарцев три гола и сделал один результативный пас.