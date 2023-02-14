Гендиректор «Шинника» подтвердил стычку между российскими и украинскими футболистами

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков подтвердил факт драки игроков ярославской команды с украинскими футболистами из клуба «Минай».

«Не могу вам рассказать подробности произошедшего, так как я нахожусь в Ярославле, а команда — в Турции. Сейчас мы определяем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией.



Что касается серьёзности травм, у меня нет никакой информации. Естественно, что во время драки могут быть ссадины. Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал — мы сейчас выясняем», — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки.