Рамос: после завершения карьеры могу представить себя спортивным директором или тренером

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос поделился планами на жизнь после завершения профессиональной карьеры.
«Я посвящаю футболу много времени, поэтому его почти не остаётся на семью. Поэтому, когда завершу карьеру, я посвящу пару лет воспитанию своих детей и буду наслаждаться повседневными вещами, которые не доступны вам во время карьеры игрока. Например, буду кататься на лыжах, возить детей в отпуск, водить их на занятия теннисом.
Мне придётся больше времени уделять своему бизнесу, но в конечном счёте футбол даёт адреналин. Я занимался этим всю свою жизнь, это то, что я умею лучше всего. Могу представить себя президентом клуба, спортивным директором или тренером», — приводит слова футболиста Football Espana.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
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