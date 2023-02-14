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Осинькин: в том же «Челси» я был четыре раза: у Хиддинка, Сколари, Моуринью и Анчелотти

Осинькин: в том же «Челси» я был четыре раза: у Хиддинка, Сколари, Моуринью и Анчелотти
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о стажировке в лондонском «Челси».

«Не могу сказать, что какая-то одна отдельная стажировка дала мне всё, что есть у меня сейчас. Процесс совершенствования и обучения происходит каждый день. Чтобы принять и понять, что я увидел в «Челси», мне нужно было быть к этому готовым. Мы стажировались в клубах разных стран. У всех свои особенности, которые ты должен уметь вычленить своим взглядом. В том же «Челси» я был четыре раза: у Хиддинка, Сколари, Моуринью и Анчелотти ― все они разные.

Самая запоминающаяся была при Анчелотти ― мы были там целых 16 дней. Тогда Роман Аркадьевич Абрамович, видимо, попросил максимально внимательно к нам отнестись. Тогдашний спортивный директор «Челси» Майк Эменало дал нам возможность для полного общения с каждым отделом клуба. С нами общались все: тренер по вратарям, тренер молодёжной команды, тренер по физподготовке, сам Анчелотти. Больше всего, кстати, запомнился разговор с главой научной группы. Он пришёл в «Челси» из «Милана» вместе с Карло. В Италии он выстроил все прогрессивные методы научного подхода в футболе. Этот профессор умел и любил говорить, мы тогда беседовали шесть часов! У него огромный багаж знаний. Все новейшие разработки проходили через него. Он был очень к нам открыт», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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