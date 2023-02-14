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Нигматуллин: Салихова не заслуживает внимания к себе. Зарема ничего не сделала для футбола

Нигматуллин: Салихова не заслуживает внимания к себе. Зарема ничего не сделала для футбола
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Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о супруге экс-владельца красно-белых Зареме Салиховой, которая заявила, что не хотела бы видеть в московской команде тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Накипел вопрос по поводу Салиховой: она не имеет никакого отношения к футболу, но регулярно плохо отзывается о некоторых российских игроках, футбольных деятелях и ветеранах. Только фамилии успевают меняться. В то же время она нахваливает различных иностранных тренеров и различных специалистов — это очень странный посыл. Человек не заслуживает никакого внимания к себе, потому что Зарема ничего не сделала для футбола. Мне очень часто попадаются заголовки с её именем — всё это вызывает только возмущение. Не хочу с ней вступать в полемику, потому что она этого не заслуживает. Но мне очень хочется, чтобы человек пересмотрел своё отношение к российским легендам, тренерам и футболистам. Последние её слова о Карпине выглядят крайне провокационно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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