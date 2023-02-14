Итальянский журналист: интерес к Портанове в РПЛ? Он сумасшедший преступник и насильник

Журналист Tuttosport Массимо Франки отреагировал на слухи о возможном переезде полузащитник «Дженоа» Маноло Портановы в Россию. Ранее агент игрока Маттео Матерации заявлял, что вёл переговоры с «Крыльями Советов» и «Торпедо», но позже опроверг свои же слова.
«Портанова — сумасшедший! Пару месяцев назад его дядя был приговорён к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие. Портанова — преступник, насильник, а также посредственный футболист. Зачем российскому клубу интересоваться таким [чудаком]?
По поводу якобы агента Маттео Матерацци. Известность имеет только его брат Марко, который стал героем финала чемпионата мира в 2006 году. Маттео же является второстепенным агентом, но что-то рассказывает российским СМИ. Неправда и абсолютно невозможно, чтобы [долбаный] Портанова играл в России», — приводит слова Франки Legalbet.
- 14 февраля 2023
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