Глушаков — о российском футболе: уровень и качество упали. Ослабла конкуренция
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался об уровне российского футбола.
«Думаю, и уровень, и качество российского футбола упали. Вы (обращается к Леониду Слуцкому. — Прим «Чемпионата»), когда работали в ЦСКА, знаете, какие были легионеры, какие были российские футболисты. Российский футбол очень сильно упал из-за этого, думаю, что смогу поиграть в футбол и до 38. Очень ослабла конкуренция, скорости падают», — сказал Глушаков в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
36-летний Глушаков подписал контракт с «Пари НН» 10 февраля 2023 года. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на один. Нынешнюю кампанию Денис Глушаков начинал в составе «Химок», с которыми расторг контракт.
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