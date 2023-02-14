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В «Шиннике» сообщили, что клуб переедет в другой отель после драки с украинскими игроками

В «Шиннике» сообщили, что клуб переедет в другой отель после драки с украинскими игроками
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что футболисты российской команды переедут в другой отель после драки с украинскими футболистами клуба «Минай».

«Шинник» переедет в другой отель. Ну а что нам остаётся делать? Оставаться в зоне конфликта? Моё мнение — стоит избежать конфликта. Надеюсь, что принято правильное решение. С игроками всё нормально. Всё находится под контролем», — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вечером 13 февраля несколько игроков «Миная» подошли к игрокам «Шинника» с претензиями, почему те не протестуют против правительства и не устраивают несанкционированные акции на площадях. Диалог не состоялся, игроки «Шинника» не отреагировали на провокацию.

Однако позже футболисты «Миная» избили в лифте игрока «Шинника», предварительно уточнив, разговаривает ли он по-русски. Это российские спортсмены не стерпели и вступились за одноклубника — началась массовая драка.

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