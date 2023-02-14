Globo: Роберт Ренан прибудет в расположение «Зенита» 18 февраля
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Защитник Роберт Ренан, выигравший со сборной Бразилии молодёжный чемпионат Южной Америки, в субботу, 18 февраля, прибудет в расположение «Зенита». Об этом сообщает Globo. Сегодня, 14 февраля, он вернётся в Бразилию, откуда через несколько дней и отправится в состав «Зенита».
19-летний Ренан стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Он был частью сделки по переходу форварда российского клуба Юри Алберто в «Коринтианс». В обратном направлении, помимо Ренана, отправился полузащитник Ду Кейрос, но он присоединится к «Зениту» летом.
Роберт Ренан заключил контракт с «Зенитом» до 2028 года. Он стал седьмым бразильским игроком в команде. За «Зенит» продолжают выступать Дуглас Сантос, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Малком.
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