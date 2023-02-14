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«ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «ПСЖ» — «Бавария».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене. По итогам двухматчевого противостояния будет определён четвертьфиналист нынешнего розыгрыша ЛЧ.

По данным СМИ, первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов могут пропустить главные звёзды «ПСЖ» — Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Также с большой долей вероятности встречу пропустит форвард «Баварии» Садио Мане.

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