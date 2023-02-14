В «Динамо» сообщили, что в Сабе Сазонове заинтересованы европейские клубы

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об интересе европейских клубов к защитнику бело-голубых Сабе Сазонову.



«Саба за тот период, когда начал играть в основном составе, привлёк внимание скаутских служб серьёзных европейских клубов. Поэтому, да, интерес действительно есть. Но стоит отметить, что интерес был и когда Сазонов ещё только переходил в «Динамо». Мы конкурировали с испанским клубом за Сабу.



Продажа игрока? Это всегда вопрос правильного времени и условий. Стратегически мы не будем удерживать футболиста, когда посчитаем, что действительно наступил правильный момент для перехода с точки зрения как интересов клуба, так и развития игрока. Пока такой момент не наступил», — приводит слова Гафина Sport24.

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