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Главный тренер «Крыльев» рассказал, боится ли, что «Зенит» выкупит Писарского

Главный тренер «Крыльев» рассказал, боится ли, что «Зенит» выкупит Писарского
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отступных в контракте новичка самарцев Владимира Писарского. Ранее СМИ сообщали, что для «Зенита» сумма выкупа составляет 200 миллионов рублей, а для других команд — один миллиард.

«Зенит» в любой момент может забрать Писарского через отступные? У нас у большинства игроков они есть. Многие уходили именно через них. Но всё-таки это достаточно серьёзные суммы. Для того чтобы другой клуб проявил интерес и активировал эту опцию, нам надо вывести Писарского на другой уровень. Если мы это сделаем, значит, мы хорошо поработали, а это уже значит, что Володя к этому времени забьёт за нас много голов. Эта ситуация не должна пугать. Почти у каждого футболиста есть мечта поиграть в разных командах. И не только в «Зените», а ещё выше. Мы должны шаг за шагом двигаться к вершине», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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