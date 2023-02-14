Неймар: надеюсь, Мбаппе сыграет несколько минут с «Баварией». Думаю, он восстановился

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о своём партнёре по линии атаки парижан Килиане Мбаппе. Француз продолжает восстановление после травмы, но попал в заявку «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится сегодня, 14 февраля (23:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Килиан чрезвычайно важен для команды. Когда все мы на поле, мы чувствуем себя сильнее. Надеюсь, он сможет сыграть несколько минут в матче с «Баварией». У него всё хорошо, он отлично себя чувствует. Это хороший знак. Думаю, он успешно восстановился», — приводит слова Неймара официальный сайт УЕФА.
«Бавария» и «ПСЖ» встречались в финале Лиги чемпионов в 2020 году. Сильнее оказались немцы — 1:0.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
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