Украинские СМИ: драка в Турции началась из-за того, что игрок «Шинника» нахамил уборщице

Украинские СМИ рассказали свою версию драки футболистов «Миная» и «Шинника» в Турции. По информации телеграм-канала «Бомбардир», которую распространяют и другие издания, один из российских игроков был в нетрезвом состоянии и его стошнило в туалете. В ответ на замечания уборщицы россиянин якобы начал хамить, и за женщину вступился один из игроков «Миная».

Украинские источники утверждают, что сначала футболисту «Шинника» было сделано замечание, однако он не стал извиняться, и его побили. Потом российский игрок привёл одноклубников для продолжения «разборок», что привело к массовой драке.

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника».