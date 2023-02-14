Украинские СМИ: драка в Турции началась из-за того, что игрок «Шинника» нахамил уборщице

Украинские СМИ рассказали свою версию драки футболистов «Миная» и «Шинника» в Турции. По информации телеграм-канала «Бомбардир», которую распространяют и другие издания, один из российских игроков был в нетрезвом состоянии и его стошнило в туалете. В ответ на замечания уборщицы россиянин якобы начал хамить, и за женщину вступился один из игроков «Миная».
Украинские источники утверждают, что сначала футболисту «Шинника» было сделано замечание, однако он не стал извиняться, и его побили. Потом российский игрок привёл одноклубников для продолжения «разборок», что привело к массовой драке.
Напомним, ранее сообщалось, что конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника».
- 14 февраля 2023
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:12
-
14:08
-
14:05
-
14:03
-
14:01
-
13:57
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:34
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
13:08
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:48
-
12:41
-
12:35