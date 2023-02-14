В «Спартаке» сообщили, что клуб прибыл в Турцию для проведения заключительного сбора
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые прибыли на заключительный сбор в Турцию.
«Команда благополучно прибыла в Турцию, где сегодня начинается третий, заключительный сбор. Он пройдёт с 14 по 19 февраля. На вечер запланирована тренировка», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, «Спартак» стал победителем Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Вчера, 13 февраля, красно-белые объявили о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.
После 17 туров Российской Премьер-Лиги москвичи занимают вторую позицию в турнирной таблице, набрав 36 очков. От чемпиона страны, «Зенита», «Спартак» отстаёт на шесть баллов.
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