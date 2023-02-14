Тренер «Крыльев» Осинькин: мечтаю оставить след в истории титулами. Иначе зачем это всё?
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какие цели ставит перед собой в тренерской деятельности.
«Все человеческие мечты связаны с семьёй. А тренерские ― я голодный до побед, я хочу побеждать, хочу выигрывать. Хочу оставить след в истории успехами, титулами. Это наша общая задача. Мы все должны быть максималистами. Необязательно говорить красиво, но в любом возрасте и состоянии надо стараться добиться максимума. Иначе зачем это всё?» — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Самарский коллектив после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. В 18-м туре РПЛ «Крылья» на выезде сыграют с «Динамо».
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