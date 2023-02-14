Появилось видео драки российских и украинских футболистов в Турции

В соцсетях появилось видео драки футболистов из России и Украины в одном из турецких отелей. Напомним, массовую потасовку устроили игроки украинской команды «Минай» и ярославского «Шинника». Ролик с фрагментов потасовки опубликовал телеграм-канал «Бомбардир».
Драка российских и украинских футболистов в Турции. Видео:
Ранее стало известно, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника». Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, футболист «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил игрок «Шинника».
- 14 февраля 2023
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:12
-
14:08
-
14:05
-
14:03
-
14:01
-
13:57
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:34
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
13:08
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:48
-
12:41
-
12:35