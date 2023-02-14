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Появилось видео драки российских и украинских футболистов в Турции

Появилось видео драки российских и украинских футболистов в Турции

В соцсетях появилось видео драки футболистов из России и Украины в одном из турецких отелей. Напомним, массовую потасовку устроили игроки украинской команды «Минай» и ярославского «Шинника». Ролик с фрагментов потасовки опубликовал телеграм-канал «Бомбардир».

Драка российских и украинских футболистов в Турции. Видео:

Ранее стало известно, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника». Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, футболист «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил игрок «Шинника».

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