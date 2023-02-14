Роман Павлюченко заявил, что не будет возобновлять футбольную карьеру

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру. Ранее сообщалось, что игрок может принять участие в кубковом матче «Уфы» и «Ахмата».



«Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моё участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шёл на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.



Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеётся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждём. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы».



Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.



Я очень хорошо отношусь и к «Ахмату». Понятно, что все будут ставить на проход «Ахмата» — они фавориты. Но «Уфа» играет дома. Я смотрел две игры «Уфы» на сборах: очень хорошая команда, боевитая и с хорошим подбором игроков. Они точно дадут бой «Ахмату». А дома, как вы знаете в нашем футболе, можно играть с любым соперником. Это Кубок, и всё может произойти. «Ахмат» на сегодня фаворит, потому что команда из РПЛ. Но в футболе всё случается. Я буду поддерживать «Уфу», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.