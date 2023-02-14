Роман Павлюченко подробно объяснил, почему решил не возобновлять футбольную карьеру

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, почему принял решение не возобновлять профессиональную карьеру. Игрок вёл переговоры с «Уфой» о возможности участия в матче Кубка России с «Ахматом», но в итоге принял решение отказаться от этой идеи.



«Лично я понял, что не смогу физически принять участие в матче с «Ахматом». Всё же Кубок России — матч с командой РПЛ. Надо понимать, что так не бывает. Это не совсем правильно по отношению к команде и к ребятам, которые проходят сборы. Решил, что будет правильнее, если я буду просто болельщиком «Уфы».



Нужно понимать, что мне 41 год: не смогу за одну неделю набрать кондиции (смеётся). Я понял, что, наверное, пользы не принесу. Какие-то личные амбиции надо оставить, потому что это серьёзная игра — «Уфа» хочет пройти дальше.



Когда впервые общались, то думали, что, может, и получится подготовиться. Потом поговорил с Камиловичем (Газизовым. — Прим. «Чемпионата») и сказал — пользы не принесу. Даже если это будет 20-30 минут. Да, выйти можно… Но решили, что это всё-таки неправильно.



Изначально в Турцию приехал не для переговоров с «Уфой». Я уже говорил, что мы с Романом Орещуком открываем футбольное агентство. В Турцию я приехал понаблюдать за молодыми перспективными футболистами. Мы делаем акцент на молодёжь 16-17 лет, чтобы потом через два-три года подписать их и работать с ними», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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