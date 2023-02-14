«Тоттенхэм» — «Милан»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 февраля, после зимней паузы в сезоне-2022/2023 возвращается Лига чемпионов. Одним из первых матчей 1/8 финала турнира станет встреча «Тоттенхэм Хотспур» и «Милана». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Тоттенхэм» — «Милан». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Матч «Тоттенхэм» — «Милан» обслужит швейцарская бригада арбитров, которую возглавит Сандро Шерер. Ответная встреча команд запланирована на 8 марта, игра пройдёт в Лондоне. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.