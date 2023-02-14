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В «Динамо» заявили, что ожидают прибытия в клуб Бальбуэны, Шиманьского и Моро 1 июля

В «Динамо» заявили, что ожидают прибытия в клуб Бальбуэны, Шиманьского и Моро 1 июля
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о будущем легионеров команды, которые приостановили контракт с российским клубом и перешли в другие клубы на правах аренды.

«У Бальбуэны длительный контракт с «Динамо». Согласно ему, Фабиан должен первого июля явиться в расположение нашего клуба. В случае если ФИФА не продлит срок действия правила о легионерах или мы не продадим Бальбуэну в другой клуб, то ожидаем его увидеть в Новогорске на первом дне летних сборов. С Шиманьским и Моро схожая ситуация. Мы в контакте и с футболистами, и с их представителями», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, ранее Бальбуэна приостановил действие контракта с московским «Динамо», воспользовавшись разрешением ФИФА, и перешёл на правах аренды в «Коринтианс». В прошлом сезоне 30-летний Бальбуэна принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Никола Моро перешёл в «Болонью» на правах аренды, итальянский клуб имеет право выкупа футболиста в конце сезона. Полузащитник Себастьян Шиманьски также на правах аренды пополнил состав «Фейеноорда».

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