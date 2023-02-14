«Рубин» объявил об уходе Кирилла Косарева в «Волгарь»
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Нападающий казанского «Рубина» Кирилл Косарев стал игроком астраханского «Волгаря». Об этом сообщает пресс-служба «Рубина» в своих соцсетях.
21-летний Косарев стал игроком «Рубина» летом 2020 года. С тех пор за казанскую команду он сыграл в восьми матчах, забив гол и отдав результативную передачу. Большую часть карьеру в «Рубине» Косарев провёл на правах аренды в других клубах, в том числе и «Волгаре», за который он выступал с февраля по июнь 2022 года. В 13 матчах за астраханскую команду на его счету гол и две результативные передачи.
«Рубин» в 20 матчах Мелбет Первой Лиги набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице третье место. «Волгарь» с 30 очками идёт на восьмой позиции. Возобновится сезон в лиге в первых числах марта.
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