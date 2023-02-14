Квинси Промес показал бэкстейдж своего нового клипа

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, вероятно, закончил производство своего нового клипа. Пока творение нидерландского футболиста ожидает увидеть свет, сам Промес выпустил бэкстейдж со съёмок новой работы.

Квинси Промес показал бэкстейдж нового клипа. Видеоролик:

31-летний Промес не полетел со «Спартаком» на тренировочный сбор в Турцию и продолжит готовиться к возобновлению сезона по индивидуальной программе. Квинси также отсутствовал на первом сборе красно-белых. В нынешнем сезоне Квинси Промес в 23 матчах во всех турнирах забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Московский «Спартак» возобновит официальную часть сезона матчами с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. Они состоятся 22 и 27 февраля.