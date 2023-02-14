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«Шинник» и «Минай» покинули отель, где произошла драка между россиянами и украинцами

«Шинник» и «Минай» покинули отель, где произошла драка между россиянами и украинцами
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«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, в котором произошла драка между футболистами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Шинник» переехал в отель, в котором сейчас находится женская сборная России, которая тоже проводит сборы в Турции.

Ранее стало известно, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника». Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, футболист «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил игрок «Шинника».

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