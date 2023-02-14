Появилось фото Нобоа после конфликта с девушкой, которая ранее заявила об избиении

Появилась фотография полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа после конфликта с девушкой Кевиам Касо. Ранее девушка заявила об избиении, а сам футболист опроверг какое-либо рукоприкладство. Однако в новом выпуске на YouTube-канале Hackers Ecuavisa появилось фото Нобоа, который демонстрирует небольшие повреждения после конфликта с Касо.

Фото: Скриншот из видео на YouTube-канале Ecuavisa

Напомним, ранее Кевиам Касо разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой рассказала о плохом отношении со стороны «своей любви». Позже она прямым текстом сообщила об избиении со стороны футболиста. Она якобы застала Нобоа с двумя женщинами в отеле, а Кристиан разозлился и поднял на неё руку. При этом сам спортсмен опровергал слова девушки.