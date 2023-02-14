Серхио Рамос рассказал о причине ухода из мадридского «Реала» в 2021 году

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вспомнил свой уход из мадридского «Реала» в 2021 году.
«Уход из «Реала», очевидно, был очень большой переменой. Моя цель всегда продолжать выигрывать. Я много выигрывал с «Реалом», но подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку… попытаться помочь такой команде, как «ПСЖ». Сначала всё было очень сложно. Нужно найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь семьёй, с четырьмя детьми. Сначала было немного сложно, но все получилось», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
36-летний Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 года. В «ПСЖ» испанский защитник перешёл на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего сезона.
Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик:
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