Хосеп Гвардиола принёс извинения Стивену Джеррарду за слова о его знаменитом падении

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принёс извинения бывшему английскому футболисту Стивену Джеррарду. Специалист пошутил про вину своей команды в падении экс-хавбека «Ливерпуля» в 2014 году, которое стоило его команде поражения в матче с «Челси» и чемпионства Англии, которое забрал «Манчестер Сити».

«Я плохо представил свой клуб, упомянув в этих глупых комментариях. Мне очень жаль его, его детей, жену, семью. Это было глупо. Я извиняюсь перед Стивеном Джеррардом за свои ненужные и глупые комментарии, которые я сказал о нём в прошлый раз. Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее стало известно, что АПЛ выдвинула в адрес «Манчестер Сити» более 100 обвинений по нарушениям финансового фэйр-плей.