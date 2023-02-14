Член совета директоров «Динамо» — о 36-летнем Шунине: рассчитываем на него как на игрока

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем 36-летнего голкипера бело-голубых Антона Шунина в московском клубе.



«Рассматриваем ли мы возможность приглашения Шунина на одну из должностей в клубе после завершения карьеры Антона? Он и на тренировках, и в играх демонстрирует своё правильное отношение к футболу и клубу, поэтому мы рассчитываем на него как на игрока. Когда же стороны посчитают, что ему пора переходить на новый этап своей карьеры, мы обсудим с Шуниным тот вариант, о котором вы спрашиваете. Но, с учётом того, как он следит за собой, неизвестно, что произойдёт раньше: Антон выйдет из ворот, или же сменятся его визави в клубе», — приводит слова Гафина Sport24.

За «Динамо» Шунин выступает с 2007 года, он воспитанник системы бело-голубых.